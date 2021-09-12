行政院院會7月討論通過勞動部針對增加產檢假、調整申請育嬰留職停薪及家庭照顧假等相關規定，隨立法院即將開議、被列為優先法案，朝野立委、工商團體與勞工團體也都提出看法。對於工商團體擔心增加產檢假會新增雇主負擔，勞動部強調，政府會編列預算支應，「雇主付多少、政府就補貼多少」，不會讓政策成為雇主的負擔。

不少團體要求要將產假增加至10周，甚至比照國外到14周；勞動部許銘春曾在立院表示，考量國內事業單位多數為中小型或微型企業，若將現行8周的產假延長，可能影響事業單位雇用育齡女性意願，反而會出現不利婚育年齡的女性就業。

勞動部表示，行政院已將院版草案送進立法院，近期各團體、朝野立委也有提出相當多的看法，會在立法過程中參酌修法版本，審慎考慮、取得最大的共識。

為配合預防保健產檢次數增加為14次，勞動部這個會期提出性別工作平等法修正草案，配合每次請0.5日的產檢，將產檢假日數由5日增加為7日；同時，為了不另外增加雇主負擔，雇主在給付額外新增的2日產檢假薪資時，得向中央主管機關申請補助。

工商團體看到朝野立委提案中，有委員支持將產假增加至10周，甚至到14周，擔心新增的2至6周的薪資，會加重雇主負擔，特別是台灣中小企業多，會讓雇主人力調度吃緊、徒增人力成本。

學者指出，依據國際勞工公約第183號，也就是母性保護的章節，為保護婦女在市場中地位，規定產假的各項給付應由強制性社會保險、公共基金、或以國家法律與習慣所定之其他方式提供之，並非強制由雇主支應，建議勞動部應審慎考慮、採納外界意見，評估這筆費用應由誰買單。

(時報資訊)