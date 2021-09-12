前瞻計畫3.0編列2021年度補助電信公司加速5G網路建設達99.3億元，NCC證實，8月底已發出29億元，預定11月再公布五家電信公司獲得補助款的金額。依照各家電信公司基地台的網路建設速度來看，70億元左右的補助款，年底之前將全數發出、沒有餘額開放第二階段補助申請。

2020下半年台灣5G商轉，電信三雄及台灣之星開始進行頻譜攤銷，加上第一年又是5G建設高峰期，各家電信商的資本支出龐大。但8月五家電信公司陸續收到政府5G補助款後，5G相關折舊攤銷增幅開始趨緩，11月又有新的補助款挹注，2022年還有55億元補助款待發放，預期有利於電信三雄獲利成長。

5G補助款的發放方式，除了3％補助企業發展垂直場域，剩下的97％中，將分別根據各家業者標得的5G頻寬數量、及啟動建設競賽機制等兩部分，依各電信公司超過事業計畫構想書所承諾的基地台建設數量給予補助申請。據了解，第一階段的29億元5G補貼款，中華電信拿到的補助經費最多，其次是遠傳、台灣大、台灣之星及亞太電信。

外資法人分析指出，相較於五家電信公司重砸1421.91億元標得5G頻譜，以及五家電信截至目前相繼釋出5G設備採購訂單已超過740億元相比，五家電信公司第一階段合計拿到29億元的加速建設補助款，可說是杯水車薪，但11月又有70億元及接下來到2025年再發出約166億元，合計共266億元補助款，對電信業者而言將不無小補。

由於5G頻譜執照的使用年限擴大至20年，電信業者可以在年限內規畫每年頻譜攤分成本，前瞻計畫3.0的補助款有助於降低電信業者的5G頻譜及建設成本的攤銷，隨著補助款逐年挹注，對於五大電信公司、尤其電信三雄的獲利將有不小助益。

(時報資訊)

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