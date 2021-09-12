iPhone新機即將上市，上一代iPhone 12及iPhone 11卻傳出大缺貨！相較往年，上一代iPhone缺貨非同小可。分析師預先評析，新款iPhone功能與首款支援5G的iPhone 12差異不大，加上新機上市同時，蘋果公司按照往例將調降iPhone 12及iPhone 11等舊款機種售價，市場傳出消費者轉向購買iPhone 12的意願大幅增加，此時i12／i11傳出大缺貨，直讓電信三雄跳腳。

中華電信及台灣大哥大官網紛紛掛出iPhone 12各機型「缺貨補貨中」或「商品熱銷補貨中」通知。業者表示，i12缺貨已長達兩個月，雖有陸續到貨但到貨量非常「稀少」，與消費市場的需求相比、缺口不小，尤其以i12 Pro及i12 Pro Max特殊色、及iPhone 12的128GB缺貨最嚴重，iPhone 11同樣也面臨貨源短缺問題。

據傳，缺貨與蘋果公司代工廠的越南廠受到越南疫情影響、導致供貨嚴重不足有關。

電信業者指出，台灣三級警戒期間、申裝5G門號用戶有趨緩現象，全國降至二級之後、iPhone 12／11又面臨缺貨窘境。10月五倍券即將上路，屆時新款iphone手機能否帶動新一波換機潮、並提振5G用戶申裝量，成為近來各大電信全力備戰攻防的焦點。

iPhone新機預期台灣仍將被納入第一波販售市場名單，五家電信公司也已著手籌備相關開賣事宜。不過通路端預期，台灣第一批到貨量並不多。

iPhone 13新機的訂價策略，將牽動國內電信公司手機綁約售價，蘋果公司規畫台灣時間15日凌晨舉辦秋季發表會時公布單機售價，電信業者表示，基於5G頻譜標金高、且5G網路建設初期的投資金額龐大，目前暫無加碼iPhone新機合約補貼款的計畫。

換言之，新款iPhone 13手機的功能配備若如市場預期與i12相當，i12空機降價後反而更具吸引力，但目前電信三雄所面臨的卻是iPhone 12／11手機大缺貨，若果粉轉換三星等其它Android手機的意願又不高，將使得電信商不僅無法在短期內透過iPhone新機刺激5G用戶申裝量，也無法及時掌握五倍券商機，電信三雄全年度的5G用戶達陣目標能否順利達陣，亦將備受挑戰，令電信業者焦急。

(時報資訊)