全球資本市場多頭行情持續發酵，推升投資型保單的銷量，前七月投資型保單新契約保費3,403億元，超越2020年全年，且國人持有投資型保單的資產，6月底已突破2.57兆元，創下歷史新高。

市場專家表示，因這一波多頭行情堪稱史上未見，未持續吸引客戶投資，近期壽險公司及銀行通路力推只要基金淨值達一定門檻，即可額外配息的投資型保單，觀察2020年至今這段期間，部分標出現高達40～50％機率的額外配息，投資人對此做法也相當捧場，深受鼓舞，估計下半年投資型保單仍會續熱，投資型資產年底可望挑戰2.7兆元的規模。

投資型保單從2002年開始在台銷售，從連結共同基金的「大平台」，到一檔就能賣破400億元的連動債保單，再到近年流行的月月配息類全委投資型保單、目標到期基金保單、目標報酬保單，近期還有額外配息加上月月配息投資型保單，因為連動債或目標到期基金有到期時間，投資人可能獲利了結出場及領息，加上投資標的市價變化，所以資產會上下波動。

據統計，國人持有的投資型保單資產從2002年起花了七年，才突破1兆元規模，主要是2006及2007年連動債保單熱賣，二年增加6,200多億元；之後遇上金融海嘯，又花了11年，才到達2兆元規模。

近年投資型資產增加最快時是2019年，當時台股站上萬點，一年投資型保單資產就增加3,667億元，2020年全球資本市場因新冠肺炎有些波動，投資人信心不足即離場，亦有些連動債保單近幾年陸續到期，所以2020全年資產只增加1,378億元。

但2021年只花半年時間，資產就增逾2千億元，增速極快，且2021年新契約保費中57％以上是投資型保單，同時因為資本市場走多頭，壽險公司近期熱賣的月月配息搭配額外配息機制的保單，以近期市場表現看來，有較高機率觸及加碼配息，持續拉動買氣，估計下半年投資型資產仍會持續增加。

到6月底投資型保單資產最高是國泰人壽，有6,400多億元，安聯及法國巴黎都逼近2,900億元。

(時報資訊)