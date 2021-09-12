中美領袖10日剛結束熱線，稍後即傳出消息，美國正考慮對中國產業補貼政策進行新調查，並涉及2020年1月達成的中美首階段貿易協議，及美方對中國貨品徵收約3千億美元的關稅問題。此舉可能導致美對中進口商品實施新制裁，從而使兩國關係更加緊張，引發市場憂慮。

此消息10日在美股盤中傳出後，標普500指數、追蹤在美上市中企的那斯達克中國金龍指數立即由漲轉跌，尾盤跌幅擴大。當日那斯達克指數指收跌0.87％報151,15點，標普500指數跌0.77％，中國金龍指數收跌1.14％。

時隔七個月後，中國國家主席習近平10日上午與美國總統拜登通電話，雙方互釋善意，願進一步推動中美關係重回正軌。消息鼓舞全球市場情緒。

但華爾街日報等外媒隨後報導，美國貿易代表戴琪和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等拜登政府經濟官員，於10日下午開會討論對中國的補貼行為，並將對美國經濟的損害展開新調查。

8月中旬，戴琪與美國商會會談時表示，美國正全面審視美中貿易政策，以制定更具彈性的對中策略。兩位知情人士10日透露，美國官員正考慮根據美國貿易法第301條對中國的補貼發起調查，結果可能會導致新的關稅。

美國貿易代表署（USTR）並要求外部顧問，協助量化中國補貼行為對美國經濟造成的損失，以便評估調查後應採取的適當回應。美方還希望與日本和其他亞洲盟友合作，在世界貿易組織（WTO）爭取支持，共同應對中國的補貼措施。

一位知情人士透露，白宮將把對中國採取行動可能造成的連帶損失，以及中國可能的報復行動都考慮在內。美國也希望確保盟邦和國會議員，不會因此措手不及，會先磋商後再宣布相關消息。

另外，這次會議還討論2020年1月間，川普任內與中國達成的中美首階段貿易協議及執行機制，以及目前對3千億美元中國輸美商品加徵關稅措施會否調整的下一步行動。

報導稱，拜登政府官員認為，川普任內實施的關稅措施，並沒有讓中國的行為出現美方期望的改變，久而久之，反而失去讓中國回到談判桌，及履行首階段貿易協議承諾的籌碼。官員還表示，目前美方傾向恢復對特定中國商品關稅的豁免程序，但尚未做出決定。（相關新聞見A5）

(時報資訊)