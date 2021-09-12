立法院新會期優先法案山雨欲來，《性別工作平等法》首先引爆工商團體的憂慮。朝野立委紛紛加碼提出增加產假、產檢假、育嬰假延長等修法方向，因事涉全體產業雇主的負擔，以工總為首的產業界發聲反對並建議政府，因此新增的成本，應另籌預算支應。

對於產業界的憂慮，勞動部承諾，將以「不會增加雇主負擔」的方向與立法院進行溝通。

為解決日益嚴重的少子化問題，政府起心動念，打算修《性平法》放寬產假、產檢假、育嬰假的規定，達到「催生」目的，並列為新會期的優先法案，朝野立委打蛇隨棍上，紛紛加碼新增、延長多項優惠待遇，產業界警覺到「企業負擔不起」並表達憂慮，集體向工總反映，要求協助解決。

對少子化的議題，工總同意這是國安問題，必須多關心，但將《性平法》變項成為《催生法》，工總認為事涉全體產業雇主的負擔，為免負擔不起誤了修法的美意，特別彙整產業界的疑慮，並主動提出修正建議。首先是8周產假增加至10或14周。工總依醫學文獻指出，婦女產後身體所需修復期間，以產後4至8周內為關鍵時刻，現行8周產假，足以讓受僱者產後恢復身體健康。

工總進一步指出，目前國際勞工組織185個會員國中，有107個是通過國家社會保障制度提供現金津貼，台灣則是產假薪資由雇主負擔，因此，如果要將產假增加至10周，工總建議新增兩周工資，且應由政府另籌預算支應。

二是，5日產檢假增為8或10日。工總也依世界衛生組織2016年發布的「產前照護建議—正向懷孕經驗」指南，婦女在懷孕期間與醫療保健提供者的接觸或檢查次數至少8次，以降低嬰兒死亡率與改善懷孕婦女的護理照顧。工總指出，現行5日產檢假，若每次產檢以0.5日計，共可產檢10次，應已足夠，不宜再增加。

三是，增陪產假天數、不限配偶申請，以及新增陪產檢假。對此，工總表示，陪產假的立法目的是由配偶申請，如放寬不限於配偶申請，並由孕婦指定陪產者，個別雇主將無法知悉指定對象，且恐有多人申請疑慮。況且，國際間主要國家目前也沒有陪產檢假相關規定，因此建議，陪產假應限由配偶申請及不應增加天數，也不應新增陪產檢假。

四是，2年育嬰留職停薪延長為3年、新增祖父母可申請。工總直言，如果將育嬰留職停薪期限延長為3年，將大幅增加雇主人力調派的困難度，並認為，目前父母可分別申請育嬰假，足以照顧3歲前子女。有關祖父母申請育嬰留職停薪，則建議保留彈性。（相關新聞見A2）

(時報資訊)