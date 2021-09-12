上周台股因Delta變種病毒疫情攪局，內資的投信、自營商拋售持股，引發連鎖反應，指數一度逼近月線，所幸多方資金死守，外資再接棒下讓台股重新站到季線之上。分析師認為，台股在高檔月季線震盪，基本面表現佳的個股易受法人青睞，搭配剛公布的8月營收表現各項指標，挑選出台積電、長榮、台聚、南亞科等16檔法人守護利多優質股，可做為布局參考。

台股行情驚濤駭浪，剛過去的上半周，先是投信認養股遭到拋售，多檔IC設計、ABF載板個股跌停重挫，甚至創惟、新唐接連出現違約交割，擾亂市場秩序的插曲。由於投信結帳疑慮四起，自營商也大舉退場，產生了悲觀連鎖反應，一度跌至17,122點，與再前一周五收盤指數相較，周跌逼近400點，也就在市場一片轉為悲觀之際，多方展現守護月線的強大企圖心，外資資金10日轉向航運、鋼鐵、金融等類股，強勁買超近150億元，成功拉抬台股重回季線。

台新投顧副總黃文清表示，從籌碼觀察，外資8月以來買超台股798.31億元，連續兩個月買超，尤其台股站上季線，外資仍持續偏多操作，雖進入9月操作難度頗高，投資人仍可從法人籌碼及基本面表現兩大方向，找到優質績優股。

整理法人提供的選股建議，挑選三大法人近五個交易日買超、8月合併營收呈現年增、月增，及累計前八月合併營收亦優於2020年同期的個股，計有長榮、台積電、陽明、威健、金像電、光磊、台聚、南亞科、世界、中石化、至上、漢磊、南亞、潤泰新、旺宏、智原等個股。

永豐投顧總經理李學詩認為，股價反應的是對未來一至兩季的看法，從買超的動作，可預測法人對所布局個股未來展望是看好的，尤其是連續性的買超，最值得留心。

德信證券自營部副吳文彬表示，法人上周持股加碼偏多的個股，集中在貨櫃航運、晶圓代工、記憶體、PCB、一線及二線塑化及IC設計等類股上，特別是法人在台股劇烈震盪時偏多操作的方向，陸續轉往股價跌深的貨櫃航運、塑化個股、記憶體等，值得留意。（相關新聞見A3、A6）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意