近日大陸網上大量流傳恆大集團旗下恆大財富兌付問題，不少投資者到期款項未能及時兌付，向恆大財富客服討要說法未獲得回應。恆大集團董事局主席許家印10日在恆大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。

恆大集團正處債務危機之中，流動性緊張的消息頻現。據香港《經濟日報》近日報導，4名知情人士指出，恆大通知2間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。恆大本周告知其中一間銀行，集團財務不會簽字同意支付利息，並要求銀行等待即將敲定的展期方案。對此，恆大方面暫未有回應。

陸媒報導，許家印在10日的會議中淚崩表示，目前恆大遇到了前所未有的困難，但恆大的基本面沒有改變：員工隊伍強大的戰鬥力沒有改變、規模充足且布局合理的土地儲備沒有改變、打造高品質社區的能力沒有改變，恆大還是原來那個恆大，年銷售規模7000億（人民幣，下同）的基本面沒有改變。接下來恆大各級領導幹部要帶領全體員工，全力復工復產、全力保交樓、全力做好銷售、恢復正常經營，這也是恆大財富產品兌付的最大保證。

「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有！」許家印說，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計畫提早兌付。

據公司財報，中國恆大上半年營業收入為2226.9億元，同比下降16.5％。核心淨利潤為105億元，相較去年同期的147.6億元下降40.6％。

恆大在財報中坦言，集團存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險。一些與房地產開發相關的應付款項逾期未付，導致部分項目停工。公司正與供應商及建築承包商洽談，通過延期支付或以物業抵扣欠款，爭取項目復工。

(時報資訊)