為進一步鞏固與東協關係及東南亞市場，大陸海關總署聯合廣西壯族自治區政府，於10日召開的第18屆中國－東協博覽會期間，首次發布「中國－東協貿易指數」，以5項指標量化大陸與東協的貿易狀況。

首次發布的「中國－東協貿易指數」顯示，2020年「中國－東協貿易指數」為241.09點，較2019年上漲19.64%，較2010年上漲141.09%，表明中國對東協進出口貿易持續穩定增長。

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文介紹，該指數從貿易密切、貿易質量、貿易潛力、貿易活力、貿易環境等5個指標，建立了科學合理、具有中國與東協貿易特色的指標體系，透過對貿易情況進行量化評價，直觀展示雙邊貿易發展水準和發展前景，是雙邊貿易發展狀況的「晴雨表」和「風向標」，將為政府部門制定貿易政策提供科學依據，為廣大進出口企業高水準「走出去」和高質量「引進來」提供訊息支持。

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，中國與東協國家廣泛展開抗疫合作，及維護區域產業鏈、供應鏈穩定以保障雙邊貿易發展，讓東協首次成為中國第一大貿易夥伴。據大陸海關統計，2021年前8個月，中國對東協進出口3.59兆元人民幣，同比增長22.8%，占同期中國外貿進出口總值的14.5%，東協繼續穩居中國第一大貿易夥伴。

中國察哈爾學會高級研究員、廣西民族大學東協學院副院長葛紅亮近日接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，自今年5月底以來，美國拜登政府加快了重返東南亞的節奏，中美在東南亞的新一輪競爭可能將拉開序幕。在這種情況下，中國加強與東南亞國家的往來，有助於應對美國在中國和東南亞國家之間的挑唆。中國和東協也都希望通過《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）來建構一個相對穩定的區域性產業鏈，雙方有著巨大的共同戰略利益。

(時報資訊)