勞動部推出「全時受僱勞工生活補貼計畫」，提供薪資衰退2成的勞工申請，補貼每人1萬元，而7月12日上午10時開始申請，截至11日下午5時為止，總計有30萬336人登記，其中登記5月者12萬8,273人，6月有14萬7,044人，7月有2萬5,019人，目前已完成27萬251人的撥款。

勞動部8日公布「全時受僱勞工生活補貼計畫」，針對就保投保薪資2萬4,000元至3萬4,800元的勞工，只要5或6月受疫情影響導致薪資較4月減少20％，且未領有其他部會的同性質補貼者，就可以來申請1萬元生活補貼，5月受影響者7月12日上午10時開放申請、6月受影響者也於7月23日開放申請，但只限領一次。

而勞動部上周也擴大新增「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」及「110年7月份薪資受影響的全時受僱勞工」這兩類對象，並將申請期限延長至9月30日止，預計7月薪資受影響的勞工，同樣也可以來申請。

另外，部分工時受僱勞工生活補貼再擴大補貼後，截至11日下午5時為止，有31萬5,189人來網站登記申請，同時也已完成31萬1,710人的撥款，ATM可直接領取的有3萬9,190人，書面申請的也有1,160人，已發放870人的申請，總計有逾35萬名打工族拿到1萬元紓困。

勞動部也提醒，對象資格是以4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3,100元以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者；同時在2家以上事業單位加保，且其中1家的月投保薪資在2萬4,000元以上者，上週也新增「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」，有需要的民眾也可以申請。

(時報資訊)