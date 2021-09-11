台股10日交易量能僅新台幣2651.79億元，法人分析，量能縮減與當沖警示新制關聯不大，主要因中秋連假將至，與長假效應有關，致市場資金轉為觀望。

台股基本面佳，帶動市場熱絡，加上當沖盛行，助攻台股今年單日成交量動輒出現4000億元、5000億元巨量。台股史上成交最大量出現在5月12日，上市單日成交金額衝破7000億元大關，至7828.25億元；由於近期當沖交易占市場成交量比率較往年高，台股當沖警示處置新制自8月27日施行。

台股10日收漲170.24點，至17474.57點，成交金額2651.79億元，交易金額為今年第4低；若以月均量約3483億元、季均量約4540億元相比，台股10日單日交易量能萎縮不少。

台新投顧副總經理黃文清分析，近期量能萎縮與當沖新制關聯不大，新制是為了提醒投資人市場風險，並有望降低市場波動性。台股投資人常在春節、端午節、中秋節等節慶前轉為觀望，中秋節將在下週到來，長假效應發酵，應是近期量縮主要原因。

他進一步指出，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情謠言，導致台股盤中大跌逾200點，證交所隨即發文澄清，藉此穩定市場信心。不過，Delta病毒傳播力強，投資人認為國內、外疫情仍充斥不確定性，加上市場聚焦美國聯準會（Fed）縮減量化寬鬆（QE）規模與時程，均導致資金縮手。

黃文清說，不過，近期外資一改賣超台股態度，自8月底以來積極回補，青睞晶圓代工、鋼鐵、金控等族群。雖台股量能稍減，但指數呈現上漲，外資似乎又再度主導台股表現。在長假過後，若內資跟隨外資回流，台股交易量能將再度回溫。

法人指出，台股重新回到季線之上，預期短期高檔震盪力道仍大，大盤若要再上攻，成交量須放大回溫至3000億元以上。

另外，根據證交所10日公告，恆大、毛寶、矽統、圓剛、嘉里大榮、揚明光、康那香等上市個股被列為當沖警示股。（編輯：黃國倫）1100911

(時報資訊)

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