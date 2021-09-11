營造工程物價漲勢驚人，主計總處發布國情統計顯示，今年前八月營造工程物價指數平均漲了10.03％，對此，工程會11日表示，部分營造工程物價上漲是事實，但在公共工程推動，從計畫開始至招標履約各階段，工程會已有完整的因應作法。

主計總處發布國情統計顯示，今年8月營造工程物價指數上漲13.57％，因國際廢鋼行情上揚，8月鋼筋漲逾五成、電纜漲逾三成，漲幅極猛，且今年1至8月營造工程物價指數平均漲了10.03％。

工程會表示，對於公共工程物價逐月在公共建設督導會報追蹤檢討，從源頭供需分析調配、政府標售的砂石及飛灰採固定價格，以穩定物價並避免人為不當因素；而鋼料上漲，分析結果是受到國際因素影響，對於因市場機制造成的物價上漲，工程會在全生命周期各階段採取措施因應。

首先，在「計畫階段」，要求各機關編列計畫經費，應考慮當時物價水準合理編列，並應將未來至完工時可能漲幅，編列物價調整費，以支應工程決標前及履約期間之物價上漲費用。其次，在「設計階段」，因與計畫核定有時間差，機關或技術服務廠商編列設計預算，除應配合當時物價編列外，亦應針對其後之物價調整編列費用。此外，工程會在審議重大公共工程計畫與基本設計時，也同步進行檢視及把關。

在「招標階段」，機關應再次檢核原核定的設計預算是否符合當下市場行情，並作必要的調整；另為合理分擔契約雙方對於物價漲跌的風險，工程會已在2018年7 月修正工程採購契約範本，訂定依序按個別項目、中分類項目（含材料及工資類）及總指數漲跌幅調整契約價金，以減少廠商於履約階段受物價波動之風險。

在「履約階段」，若契約未約定物調機制或未有前述三層級物調機制案件，履約中發生物價有契約成立時不可預期的上漲情形，工程會自2019年起多次函釋各機關，契約雙方得參酌民法情事變更規定，辦理契約變更為有物調或採用工程會契約範本之三層級物調機制，及時因應物價變動。

工程會強調，工程全生命周期各階段，均考量物價變動之因素，並搭配物價調整機制，以因應物價之漲跌及合理分配風險，順利推動公共工程。

(時報資訊)