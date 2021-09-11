素有華爾街股神之稱的巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年出脫航空股，但在沒多久後航空股大反彈，這個決定也讓市場質疑聲浪不斷，不過本人直言「一點也不後悔」，近期US Global Jets ETF周四大漲，但分析師警告，這類股前景仍有很大的不確定性，如利率、能源成本等問題，都是該產業的潛在風險。

巴菲特去年出清美國4大航空公司股票，其中包括西南航空（Southwest Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines），而這些股票也在巴菲特清倉之後勁揚，從去年3月觸底反彈迄今，達美航空漲幅約84%，西南航空漲幅約100.6%，美國航空漲幅約82.5%，聯合航空漲幅約80.9%。

巴菲特在波克夏年會曾表示，對自己當初的決定絲毫不後悔，如今疫情持續延燒，航空產業前景仍有很大的不確定性，暫時並不打算再買回；不過值得一提的是，波克夏在航空相關產業還是有一定程度的投資，持有如美國運通（American Express）等持股。

《CNBC》報導，雖然受疫情重挫，航空業獲利表現嚴重受限，然以航空產業為主的US Global Jets ETF週四卻漲約2%，針對此事，資產管理公司Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley的看法和巴菲特一致，警告這類股前景仍然有很大的不確定性。

Maley舉例，如捷藍航空（JetBlue）雖然較前波段高點下跌了約30%，但相較2020年前的低點仍高出約100%；Maley認為航空業短期的波動性還是很高，投資人持有的前提是必須要有很強的耐心，而且改產業所面臨的挑戰也不單僅是疫情，利率、能源成本等問題，都是該產業的潛在風險。

有網友在PTT股版發文，回憶起去年巴菲特賣掉航空股，被人取笑賣在阿呆谷（即賣出後強彈），但事隔一年，「去年清倉是果斷聰明還是真的賣在阿呆谷？」。

大多網友認為巴菲特當初的操作非常明智，航空業高固定成本仍在，每天燒一堆錢，資產負債表不夠強壯，未來產業趨勢向下，撤退是很有道理的，「現在來看完全正確，投機炒作又不是他要的」、「他的策略，賣掉航空股哪裡不對，就不覺得會這麼快復甦」、「他不喜歡太有風險的東西」、「現在看來很正確」、「單純看股價他砍在阿呆股，但看公司情況並沒有錯，有時候股價還維持高檔，只是風頭上的豬」。

(時報資訊)