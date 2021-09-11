【時報記者郭鴻慧台北報導】疫情讓房市加溫，全球房市正在以異常的方式復甦，而豪宅更是領頭羊。據獨立地產顧問公司萊坊(Knight Frank)發表2021年第二季「全球豪宅指數」顯示，截至2021年6月的一年內，全球主要的46個城市有35個的豪宅價格上揚，平均年增率為8.2%，是繼2008年金融風暴後攀升幅度之最，也比第一季的全球各城市住宅房價平均漲幅的7.3%來得強勁。台北市豪宅市場，雖然央行調降貸款成數，但成交價仍季漲3%、年增14.9%，不僅創下國內近兩年內新高，也位列全球城市第十名。

展望下半年台北豪宅市場，三級疫情警戒降二級後，在資金充沛、通膨警訊兩股壓力下，不只成屋市場熱，連敦南商圈的預售、新屋案也紛紛風光上市，為台北市的「後豪宅稅時代」開新局，可望帶動區域買方換屋、置產潮。縱然有央行限貸令管制，但無礙滿手現金的富豪進場，豪宅價格欲小不易。

鑑於美國FED近來縮減購債、升息消息頻傳，萊坊認為2021下半年整體房市可能因為升息預期、政府干預，以及撤銷激勵措施而趨緩。舉例來說，越來越多的管制措施即將出爐，如：多倫多明年將課徵房產現值的1%空置稅來壓抑投資需求、增加租售供給；上海、廣州年漲兩成的現象，更讓爭論已久的房產稅試點的可能性升高。至於本季在豪宅指數吊車尾的倫敦、紐約、巴黎、杜拜等一線大城市，受惠於旅遊限制的鬆綁，重獲國際買盤的青睞而苦盡甘來，下一季將出現落後補漲行情。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，相較於去年三月美股史無前例熔斷四次，連帶影響第二季市場瀰漫觀望、不確定性氛圍，今年同期的經濟基本面強、台股表現佳、通膨置產趨勢等三大因素催化頂端客群轉進實體資產，積極尋求資金避風港及置產配置機會，刺激豪宅市場更上一層樓，年增14.9%。進一步分析，第一季有信義首席公館加持，季漲6.5%，第二季錦上添花，除了冠德信義一季就能成交三戶之外，大直豪宅西華富邦交易也往30樓以上、均價220萬元的產品挪移，連兩年多沒有交易紀錄的松濤苑，二樓戶都以單價250萬元成交，可見頂級豪宅的追價尾勁強。

(時報資訊)