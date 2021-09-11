【時報編輯龍彩霖綜合報導】新冠本土疫情拉警報，隨著機師確診Delta病毒、新北幼兒園群聚感染連環爆，Delta宣告入侵社區引起恐慌，疫情警戒是否升為三級引發關注。追朔國內本土疫情大爆發自5月19日本發進入三級警戒後，防疫概念股股價跟著築起高牆抗疫，惟隨著疫情趨緩並自7月27日起降為二級警戒後，股價一路溜滑梯，近日又隨著Delta病毒入侵，股價自周一(6日)再掀一波攻勢，防疫概念股周五(10日)遭獲利了結，毛寶(1732)、合世(1781)、恆大(1325)、美德醫-DR(9103)及康那香(9919)等重挫4～8％，讓防疫股頓時從貴婦變成棄婦。

清潔用品大廠毛寶(1732)走勢與疫情高度相關，5月中疫情爆發以來，曾創52.3元歷史高點，不過隨著疫情受控降溫，一路盤跌至約26元，近日再因Delta變種病毒入侵，本土疫情恐捲土重來，在防疫題材發燒下，6日起股價連拉三根漲停，連續站上月線、季線與半年線，10日公布7月每股虧0.1元，8月營收為0.49億元、年增6.05%，在外資連3賣超調節持股下，周五重挫8.2%，回到30元關口，丟失五日線及半年線。

口罩廠美德醫-DR(9103)在15元附近打出小底部後，因國內Delta病毒入侵，在防疫題材點火下，自6日起股價連亮3日紅燈，惟21.5元遇強勁反壓，連兩日重挫壓回，保住月線城門。美德醫表示，因菲律賓、柬埔寨先前已加開15條產線，擴大口罩、防護衣、隔離衣等產量，預計將有助於業績成長；此外，也有完整的電商平台，加上擴大防疫品開發，法人看好其今年營運應可維持去年的業績水平。

「宅經濟」題材的電商股再成疫情受惠者，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)10日公告8月營收約72.2億元，年增31.7％，再創同期新高；累計1～8月合併營收再次突破歷史同期高點，約為550.1億元，年成長32.4％，再締新猷。10月初正式上線的振興五倍券，首度將電商平台納入適用範圍，市場預期富邦媒等多家電商將受惠，激勵富邦媒10日開盤後一路歡慶大漲飆高7.7％，收盤價1,845元，上漲5.43％。展望後市，第四季為雙11檔期大慶，又有耶誕節及新年贈禮商機加持，加上電商適用五倍券點火，有望帶動富邦媒第四季業績成長動能，全年獲利展望再戰新高記錄。

疫苗廠高端疫苗(6547)於5月中本土疫情爆發後因疫苗需求孔急，股價跟著水漲船高，於5月17日達到頂峰417元，隨後在新冠疫苗開發案陷入炒股疑雲，加上政府護航說的政治口水戰不斷，股價自5月31日起連吞6根跌停，至6月8日一度殺至波段低點190.5元後吸引隔日沖大戶進場，股價起死回生又衝上漲停，其後隨著7月19日通過緊急使用授權（EUA），8月23日開放施打等消息影響，股價最高衝上373元，隨後因傳出多起接種後不良反應事件，股價多於300元下游走，日前公布8月營收大爆發、從單月45.7萬元跳增至7.28億元，激勵10日股價小漲1元、收在285.5元。

近日國際疫苗大廠陸續傳來好消息，包括莫德納正在開發新冠+流感2合一混合疫苗，目前已經在進行高齡者的RSV疫苗臨床試驗；輝瑞也傳出新冠疫苖用於5至11歲可望下月獲准，讓近期慘遭Delta病毒肆虐的全球疫情點燃新希望。國內疫苗廠高端疫苗(6547)日前證實已經向巴拉圭申請EUA，並持續在當地進行三期臨床試驗；先前未通過EUA的聯亞生技重擂戰鼓亦公布新冠疫苗施打第3劑的分析結果，擬向食藥署提出新數據，申請EUA再審，期盼與國人共同對抗Delta病毒。疫苗大廠後續發展進度牽動相關股價，引發投資人密切關注。

分析師表示，本波國內疫情狀況與5月時尚有差距，加上防疫措施較先前嚴謹，研判疫情要再大幅擴散機率偏低，以防疫概念股而言，對相關公司帶來的營收成長有限，且獲利也不可能如去年一般成長強勁，建議投資人操作「作短不作長」，且一旦出現「價量轉弱」一定要果斷退場，在短線股價跌深後反彈，要留意外資、法人逢高調節壓力，不要追在高點。在疫情漸趨緩和後，預期經濟活動將逐步復甦，加以五倍券的激勵效益，看好相關股價位階偏低個股，短線將有強勢表現機會。

(時報資訊)

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