第一銀行與陽明海運於9月11日舉行「員工福利儲蓄暨持股信託契約」簽約儀式，由第一銀行董事長邱月琴及陽明海運董事長鄭貞茂共同主持。

未來陽明海運的員工可同時選擇購買公司股票、績優基金及定存儲蓄，並由第一銀行擔任信託銀行，用以累積財富，使員工未來之生活獲得較佳保障。

第一銀行表示，為協助客戶打造幸福企業、友善職場，該行積極推動員工福利信託業務，目前已與數十家企業合作，規劃企業未來的藍圖及員工退休的依靠，共同創造勞資雙贏的局面。有別於一般員工福利信託，僅能「員工持股信託」或「員工儲蓄信託」二擇一，第一銀行可提供多元退休投資工具，讓企業員工可以同時選擇員工持股信託及員工儲蓄信託，透過定期定額分散投資風險，長期儲蓄為自己累積一筆退休基金。

陽明海運成立於1972年，現為臺灣第二大、全球第九大海運公司，與長榮海運、萬海航運並列為「臺灣貨櫃三雄」。據資料顯示，截至2021年8月，陽明海運擁有88艘營運船舶，員工約2,000人；為照顧員工，自1999年即成立員工持股信託，鼓勵員工購買公司股票，本次加碼開辦員工福利儲蓄信託，期能增加對員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展，未來前景令人期待。

至於第一銀行成立於1899年，是臺灣歷史最悠久的民營銀行，國內有188家分行，約800萬個客群基礎，海外據點達40處，為公股銀行之冠；第一銀行長期重視企業社會責任及永續經營，並持續配合政府政策，為讓同仁達到長期儲蓄及提昇安定之退休生活，於2019年初開辦自行「員工儲蓄暨員工持股信託」，開辦至今約95％的員工（約7,000名）加入。

第一銀行表示，該行透過自身經驗，推廣並進行系統升級，今年推出手機版的員工儲蓄信託平台，讓企業客戶員工在儲蓄信託投資操作上更加便利，同時積極配合主管機關信託2.0計畫，強化跨產業結盟、推動在地安養及發展全方位信託服務，並透過專業理財團隊，可提供更完整全面性的信託服務。

(時報資訊)

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