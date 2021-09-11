大陸通訊技術龍頭華為率先瞄準6G市場的研發，並積極欲在10年內將該技術投入市場。華為輪值董事長徐直軍近日表示，6G預計將在2030年左右投向市場。

中國證券報報導，徐直軍10日在公司內部郵件中，為華為5G首席科學家童文、華為無線研究領域高級副總裁朱佩英的著作「6G無線通信新征程」寫序。徐直軍表示，預計6G將在2030年左右投向市場，華為在持續推動5G商用的同時，也在2017年開始了對6G研究的投資。

徐直軍指出，華為願意與產業界以及未來可能需要6G的行業、企業開展廣泛的討論，共同憧憬6G、定義6G。而市場究竟將會迎來什麼樣的6G，這是一個整個產業界要用未來十年時間共同回答的問題。

(時報資訊)