大陸通訊技術龍頭華為率先瞄準6G市場的研發，並積極欲在10年內將該技術投入市場。華為輪值董事長徐直軍近日表示，6G預計將在2030年左右投向市場。

中國證券報報導，徐直軍10日在公司內部郵件中，為華為5G首席科學家童文、華為無線研究領域高級副總裁朱佩英的著作「6G無線通信新征程」寫序。徐直軍表示，預計6G將在2030年左右投向市場，華為在持續推動5G商用的同時，也在2017年開始了對6G研究的投資。

徐直軍指出，華為願意與產業界以及未來可能需要6G的行業、企業開展廣泛的討論，共同憧憬6G、定義6G。而市場究竟將會迎來什麼樣的6G，這是一個整個產業界要用未來十年時間共同回答的問題。

(時報資訊)

#華為 #6G #董事長

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.66(0.78%)
04:56
S&P500
4458.58 -34.70(0.77%)
04:56
Nasdaq
15115.49 -132.76(0.87%)
05:16
費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
05:16
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
09/10
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
09/10
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
09/10
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
09/10
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
09/10
英國FTSE
7029.20 +4.99(0.07%)
09/10
法國CAC
6663.77 -20.95(0.31%)
00:05
德國DAX
15609.81 -13.34(0.09%)
09/10

延伸閱讀