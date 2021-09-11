【時報記者沈培華台北報導】今年民俗月淡季落在8月，和泰車(2207)8月合併營收186.67億元，月減13.36%，仍年增28.92%，8月與今年前8月營收均創同期新高，預期9月起隨著本土疫情仍受控制，且隨著新車陸續發表，銷售將增添動能。

和泰汽車9月的進口車交車無虞，且陸續推出新車，公司維持全年台灣車市銷量預估44萬台，自家乘用車挑戰15.4萬台新高目標不變。和泰車上半年本業加業外均優，業績創新高，今年營運亦可望再創新高紀錄。

和泰汽車今年1~8月合併營收1708.68億元，年增13.67%且再創新高。

和泰汽車宣布推出TOYOTA COROLLA ALTIS & COROLLA CROSS 22年式，同步升級標配TSS2.0智動駕駛輔助系統。

自1966年初代發表、全球暢銷超過5,000萬台的COROLLA系列家族，在台同樣深受民眾喜愛。COROLLA ALTIS自2001年國產化以來，已蟬聯20年台灣汽車市場國產單一車種銷售冠軍；COROLLA 車系另一款車型COROLLA CROSS自去年上市以來，銷售成績亮眼，穩坐台灣SUV銷售冠軍寶座。

TOYOTA總代理和泰汽車於9月10日發表全新2022年式COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS，升級標配Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統，即日起在TOYOTA營業所正式展售，均有汽油與HYBRID兩種動力可供選擇。

和泰車上半年Toyota加上Lexus雙品牌共銷量71841台車，年增0.54%；營收1329.62億元，年增16.33%；歸屬母公司業主淨利91.55億元，年增36.36%，EPS 16.76元。

和泰車今年乘用車、商用車銷量均再挑戰新高，也預期子公司下半年營運保持穩健，今年營收、獲利將續創新高。

(時報資訊)

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