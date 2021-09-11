特斯拉去年九月在美國針對Model Y LR車型推出了「加速提升」(Acceleration Boost)性能包，可進一步縮短0-100km/h加速所需的時間。現在這個性能包已經走出美國，可讓中國大陸Model Y LR車主自行選擇是否要進一步強化愛車的加速實力。

中國大陸的Model 3 LR車主去年五月就可選購類似的加速提升性能包，售價是1.41萬人民幣、約台幣6萬元左右，可把0-100km/h加速時間從4.6秒提升到4.1秒。

至於針對Model Y LR推出的加速提升性能包，在中國市場開出來的升級價同樣是1.41萬人民幣、約台幣6萬元左右，若選擇購買就可透過OTA更新方式即時把0-100km/h加速時間從5.0秒縮短到4.4秒。

至於0.6秒的差距是否值得花上台幣約6萬元的代價？這點就見仁見智了。

不再美國專屬，特斯拉 Model Y 加速提升方案中國大陸上線（圖／DDCar）

另外，中國特斯拉在針對Model Y LR推出加速提升性能包的同時，也調漲了當地的Model Y Performance車價，從原本的37.79萬人民幣調整為38.79萬人民幣，漲幅達1萬人民幣、約台幣4.3萬元(先前已下訂的訂單價格保持不變)，至於Model Y LR和Model Y SR車型的價格則沒有變動。

(時報資訊)