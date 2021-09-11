【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國財政部一名消息人士周五表示，財政部長桑納克(Sunak)已經指示財政部官員和保險業者，共同探討新的金融商品，以協助人們分擔自己社會照護費用的應負擔份額。

首相強生(Johnson)已在周二訂出計畫，決定對工人、雇主和部分投資人增稅，試圖解決醫療和社會的資金問題。並設下一個人一生8.6萬英鎊社會照護成本的上限，超過此一上限，政府將不會支付。社會照護是指醫院以外的長期健康照護。

據了解，財長已要求財政部與保險業者合作，研擬協助支付社會照護費用的「新產品」。

周五的民調顯示，在宣布增稅之後，強生領導的保守黨支持率已經下滑至2019年全國大選以來最低水準。

(時報資訊)