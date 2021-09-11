【時報記者王逸芯台北報導】全球NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技(SIMO)宣布旗下Bigtera發表全新版本軟體定義儲存產品VirtualStor Scaler 8.3。VirtualStor Scaler是企業級軟體定義的分散式儲存系統，可藉由單一系統同時滿足物件、檔案、區塊上所有儲存需求，讓企業更易於匯聚、整合與優化所有數據資源。

Bigtera研發的VirtualStor Scaler 8.3，針對檔案儲存、物件儲存等功能多所強化，孕育「勒索病毒防範」、「資料自動分層」、「資料透通」、「小物件合併」等四大亮點新功能，特別適用於巨量資料、AI訓練、媒體編輯、混合雲等需求高性能、高效率、高可用性、高安全保障及高度靈活性的應用場景。

慧榮產品企劃部協理陳建安表示，VirtualStor Scaler 8.3去中心化的架構能避免效能瓶頸，適用於巨量資料儲存，同時支援利舊納管，舊設備不需淘汰報廢，符合ESG永續發展精神。此外，更彙集多項獨特優勢，尤其是新增的四大亮點功能，能協助企業打造高效、高可用、高靈活性的儲存系統，進而朝向數位創新目標加速前進。

VirtualStor Scaler 8.3是唯一可同時支援NAS、SAN、物件儲存的多租戶統合儲存服務(Unified Storage)支援無縫資料遷移，可將資料從他牌儲存系統導入提供在本地不同等級儲存媒體之間或公有雲級別的冷熱資料分層與歸檔極具彈性的資料同步技術，適用於企業自建私有雲或與公有雲整合的儲存基礎軟體定義可程式化，容易用於大數據資料應用場合。

Bigtera是慧榮的軟體定義儲存(Software Define Storage)產品品牌，提供企業級軟體定義儲存、超融合基礎架構和全快閃陣列儲存解決方案。

(時報資訊)