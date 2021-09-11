【時報記者沈培華台北報導】中國大陸龍頭鋼廠寶鋼率先公布10月內銷盤價，為連四個月平盤。台塑集團的越南河靜鋼11月盤價今(11)日出爐，盤價續跌，為連續第三月個下滑，主要受到越南疫情仍嚴峻，東南亞鋼價在第四季旺季初持續小跌度過。

越南河靜鋼公布，11月熱軋調降每公噸35美元，盤元調降20美元，交期基本落於11~12月間。河靜鋼表示，目前越南疫情仍處嚴峻階段，不少鋼鐵用戶受影響而減產甚至停工，內需明顯縮減，加上最近下游主力客加工後產品外銷的競爭狀況日趨激烈，而低價進口料源也持續擾市，經過審慎評估市況，並考量下游當今營運狀況後，作以上調整。

受到疫情嚴峻與印度低價進口料雙重夾擊影響，越南河靜鋼9月起鋼價由升轉降，9月熱軋和線材每公噸調降60美元。10月熱軋和線材產品價格續降，每公噸調降15～20美元，降幅約1.5%～2.4%。

中國大陸龍頭鋼廠寶鋼10日率先公布10月內銷盤價，全面持平，為連續第4個月開平盤，持續穩價的策略。中鋼(2002)預計將於下周開出10月內銷盤價及第4季月盤，市場預期中鋼盤價開漲機率大。

寶鋼上半年盤價幾乎是逐月調升，第三季進入淡季加上後疫市場復甦力道不如預期，寶鋼身為中國大陸指標鋼廠，貫徹「保供穩價」的政策，10月盤價如市場預期續開平盤，以因應市況，寶鋼7~10月盤價已一連4個月持平。

由於中國當局持續加大限產力道，加上8月起擴大取消鋼品出口退稅，加徵鋼品出口稅傳聞不斷，目前鋼材及黑色系列商品價格持續震盪，市場人士認為，寶鋼10月續開平盤，有穩定市場之意味。

中鋼預計9月15日開出10月、第四季內銷盤價，隨著寶鋼開平盤，有助穩定當前亞洲鋼市亂流，醞釀後市多頭氣氛。

(時報資訊)

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