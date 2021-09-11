證交所統計，全體上市公司8月營收年成長11.97％，累計前8月營收年成長18.61％；8月成長前三大產業為：航運業、油電燃氣業及塑膠工業，前8月成長前三大產業則為：航運業、塑膠工業及鋼鐵工業。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計875家及78家，共計953家皆如期於9月10日前完成8月營收申報作業。8月上市公司營收總計3.145兆元，年成長3,363億元、幅度11.97％，營收成長公司共661家，衰退公司共292家，較108年同期則成長3,901億元、成長幅度14.16％。

另前8月上市公司營收總計24.1兆元，較109年同期成長3.78兆元、幅度18.61％，營收成長公司共750家，衰退公司共203家，較108年同期則成長3.4兆元、幅度為16.45％。

證交所分析，8月上市公司營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、其他電子業及金融保險業。累計前8月營收呈現成長趨勢產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，8月營收成長較大產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨量成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲；衰退較大的產業中，觀光事業受疫情持續影響，其他電子業特定公司受客戶新舊商品轉換期影響，金融保險業因保險業務淨收益減少。

累計前8月營收成長較大的產業中，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響；累計衰退較大產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少。

(時報資訊)