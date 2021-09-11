【時報記者任珮云台北報導】華孚(6235)擴大在新能源車的投資，本周董事會通過，擬在不超過美金2500萬元，透過海外子公司間接對大陸投資馬鞍山二廠。去年華孚投資馬鞍山一廠的一期和二期之生產用地已有152畝，本周再通過取128畝二廠用地為新事業超前部署，合計於馬鞍山生產據點的占地達280畝，總投資金額近14億元新台幣。

今年華孚前8月營收達17.3億元，年增逾5成。公司表示，今年一直都是訂單不是問題，問題在需求遞延。而造成需求遞延，主要就是客戶的車用晶片缺貨。客戶目前給的展望都很樂觀，但追料(車用晶片)不確定因素會影響實際的出貨。目前華孚營收有85%是來自於車用，其他15%則是3C相關。

華孚表示，基於未來新能源汽車市場需求，董事會決議將於馬鞍山市再建立二廠新生產據點，預計取得生產用地共128畝，計劃於2022年4月開始動工建設，同年12月廠房陸續竣工。

華孚主要提供車用資訊娛樂系統(IVI)、數位儀表板、中央顯示器等。華孚往年H2的營運會優於H1，主要是H2有3C、遊戲機旺季加持。華孚看好汽車輕量化與電動車帶動整體車用訂單成長，馬鞍山一廠二期廠目前也在進行機電工程，Q3可望進入投產階段，而隨著車用客戶陸續完成認證，馬鞍山一廠二期廠對營運貢獻將可望逐步放大，馬鞍山一廠一期廠目前稼動率約在8~9成。

(時報資訊)

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