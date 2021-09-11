周五（10日）才度過57歲生日的阿里巴巴創辦人馬雲，在深陷大陸監管風暴後，已近4個月不曾露面，但就在他生日同天，陸媒與網路廣泛流傳他本月1日現身菜園的照片，由於隔天阿里巴巴就響應國家主席習近平的「共同富裕」政策，慨捐千億人民幣，隨最新「務農照」流出，引發網友熱烈討論。

據悉，照片是馬雲是月初考察浙江省嘉興平湖的自家農業基地時所拍攝，當時身穿棗紅色短袖上衣、頭戴小白帽的馬雲，打扮休閒、態度輕鬆，一口氣視察多座農業大棚，且為入境隨俗，還一度特意換上實驗室白袍，貌似認真提問、聆聽解說。

馬雲1日在浙江省平湖市現蹤，打拚輕鬆，視察自家的數位農業大棚。（圖／翻攝微博） 隨馬雲近照流出，馬上引發大陸網友熱烈討論，「鍵盤魔人」們比對後也認為，照片應是最近拍攝，而距馬雲上次5月10日時公開露面，時隔近4個月。外界揣測，馬雲除透過照片向外界「報平安」，也暗示未來可能進軍農業科技領域。

另有網友認為，馬雲可能想藉機表態力挺農業發展，並非「執著於金融操作」。而阿里巴巴日前列出的10項具體行動中，就有4項跟農業相關，強調要為農業產業化建設盡心力，惟阿里巴巴公司方面，至今尚未對馬雲行蹤作出說明。

視察期間，馬雲還刻意換上白色的實驗衣。（圖／翻攝自微博）

其實，馬雲並非首度關注農業，2019年出席瑞士海外論壇時，他就曾表示若再創業，會選擇進入農業，並曾感嘆上一代農民離鄉背井當農民工，很不希望農民離開家鄉的歷史重演，希望幫助國人改當農民商，吸引更多青年下鄉，轉型新型農民和創意農民。

(時報資訊)