台康生（6589）雙引擎營運成果豐，11日獲頒今年台北生技國際躍進金獎。該公司不僅投入生物相似藥開發，且發展CDMO市場，由於營運將進入收成，目前更吸引鴻海暨永齡創辦人郭台銘入股，取得18.56％股權，躍居最大股東。

台康生今年是以「HER2乳癌標靶生物相似藥EG12014跨越國際合作暨生物藥品委託研發製造（CDMO）業務同步邁向全球市場」，角逐台北生技獎，雙軌營運邁向國際成果躍進，獲所有專家與評審青睞奪得金獎殊榮。

成立已八年的台康生，第一個生物相似藥EG12014年初完成臨床三期試驗主要試驗指標數據分析，達到生物相等性標準並將送交美國FDA及歐盟EMA新藥上市許可申請。在全球行銷佈局方面，亦於2019年4月授權瑞士諾華集團旗下Sandoz藥廠除台灣及中國大陸以外之全球專屬授權銷售合約。一旦上市將於Sandoz藥廠已布局的全球100個國家的銷售渠道進行國際銷售。

另外，今年政府藉由生技產業發展條例修訂，鼓勵推動生物藥CDMO產業邁向國際。台康生委託研發與製造業務（CDMO）業務國際接軌已近成熟，2015年開始進入國際市場且全球累積客戶達21個國家，海外客戶委託案件更高達138件以上。營收也以海外為主要營收來源且每年倍增國際耀進。在國際間的競爭實力亦日漸成熟穩健，並快速搶入國際賽局。

(時報資訊)

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