【時報-台北電】海樂影業(6688)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告8月營收32.7萬元，稅後虧損純益567.3萬元，每股虧損0.3元。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

#海樂影業 #興櫃股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀