【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】澳洲周六公布單日新增確診數再創新高，其人口第三大州昆士蘭則提出警告，由於出現群聚感染，該州可能迅速實施封鎖措施。

人口超過500萬、首府為布里斯班的昆士蘭州周六表示，在一個家庭的新冠病毒檢測結果呈現陽性後，過去24小時內發現了5個新感染病例。當局表示，接下來的幾天的疫情發展，對於是否有必要封城的決定至關重要。

昆士蘭州長Annastacia Palaszczuk表示，如果我們開始看到任何病毒擴散的跡象，就可能必須採取非常迅速的行動。但目前這還只是家族間的傳染。

這家人住在該州首府布里斯班。目前尚不清楚如果該州下令封鎖，是否會像之前一樣僅限於某些地區。

澳洲最大城市雪梨所在的新南威爾斯州目前仍處於封鎖狀態，而澳洲第二大城市墨爾本以及該國首都坎培拉也已經封城，如果昆士蘭也下令封鎖，勢必使澳洲經濟再受打擊，可能陷入多年來的第二次衰退。

儘管還有一些州尚未報告周六的確診數字，但澳洲目前的單日確診數已達到2,054例，較前一日的全國單日確診數1,903例大幅增加，並再創疫情爆發來的新高記錄。

已經嚴格封鎖近3個月的新南威爾斯州周六公布單日確診數達1,599例，較前一日的新增1,542例增加。首府為墨爾本的維多利亞州周六新增450例，改寫前一日創下的最高記錄334例。

澳洲正深陷Delta變種病毒引爆的第三波疫情，其周五的全國單日確診數才首度突破1900例，緊接著周六又首度突破2000例。在疫情延燒幾個月後，該國政府已經放棄清零策略，轉而全力衝刺疫苖接種率，在達成疫苖接種目標時就會開始放寬嚴格的防疫限制。

新南威爾斯表示，當該州70%的成年人已完整接種兩劑疫苗，就會恢復雪梨的商業活動，這個目標預計將在10月中旬實現。維多利亞州的目標是當70%成年人至少接種過一劑疫苗，墨爾本就會放寬部分限制措施，預計於9月23日左右達成目標。

澳洲目前累計確診數為近73,000例，累計染疫死亡人數為1,084人。

(時報資訊)