美國法官今天下令蘋果公司鬆綁旗下App Store付費機制，這是電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games Inc.所發動的反托拉斯訴訟中，對這家全球科技巨擘的一擊。

法新社報導，這項裁定具重大意義，未來可能改變數位經濟生態。蘋果公司（Apple）將不能再強制應用程式（App）開發商使用蘋果高度控管的銷售工具。

由於蘋果對旗下應用程式商店App Store銷售的產品抽取3成佣金，開發商一直大聲疾呼要改變規則。加州聯邦法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）今天下令，蘋果不得禁止開發商在自家App中納入「外部連結」或其他方式直接引導消費者採用蘋果以外的付費機制。

不過，羅傑斯同時裁定，Epic Games未能證明對蘋果非法壟斷的指控，這讓蘋果鬆一口氣。

羅傑斯寫道：「蘋果享有可觀的55%市占率，以及異常高的利潤…（但）成功並不代表違法。」她還表示，Epic Games公司未能證明蘋果是非法壟斷。

Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）在推特上寫道：「我們會繼續奮戰。」公司發言人隨後證實他們將會上訴。

不過，法官今天的判決也提到，蘋果公司違反加州的公平競爭法。

兩家公司訴訟爭議點在於，蘋果是否有權設定基本規則、控制支付系統，以及對未遵守規則的業者App踢出蘋果商店。

自從Epic Games更新軟體版本、閃避與蘋果分享營收，蘋果便將遊戲「要塞英雄」從線上商店App Store下架。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100911

(時報資訊)