【時報記者張漢綺台北報導】台灣本土疫情趨緩，寶雅國際(5904)及家電通路商集雅社(2937)8月合併營收同步回升，其中寶雅8月合併營收14.7億元，月增15.15%，集雅社8月合併營收為2.15億元，月增13.39%，由於5倍券即將推出，市場預期可望引爆消費力，加上寶雅持續展店，對兩家公司營運可望有正面挹注。

隨著防疫降為二級及確診人數減少，百貨及零售通路業績也開始回溫，寶雅8月合併營收達14.7億元，月增15.15%、年減12.35%；累計1到8月合併營收112.6億元，較去年同期減少2%。

截至8月底為止，全國共有270間寶雅、30間寶家。

寶雅表示，公司將持續展店，並持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、6月23日正式上線的POYA BUY、8月25日上線的Poya Home Buy，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預期將對營運有正面助益。

集雅社8月營收為2.15億元，月增13.39%，年成長2.93%，累計前8月合併營收為18.14億元，年增7.07%。

集雅社表示，本土疫情趨緩，百貨公司人潮漸現，且原本因為疫情而延遲出貨的訂單也陸續出貨，帶動8月業績上揚。

行政院日前宣布9月下旬推出五倍券後，各通路業者也摩拳擦掌的準備客流的到來，集雅社表示，去年在3倍券挹注下，自去年7月起公司營運就一路加溫到年底，市場預期今年5倍券消費力也不容小覷，公司同步搭配通路，結合各大品牌祭出獨家或超值優惠價等好康搶客，可望為公司營運帶來成長動能。

(時報資訊)

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