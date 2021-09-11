依據《農業保險法》成立的財團法人農業保險基金，11日舉行揭牌典禮，由農委會主委陳吉仲主持，他期許農險基金有效執行危險分散機制，穩定農業保險運作功能，並肩負勘損人員訓練、教育推廣宣導及資料庫建置等法定任務，作為農民、產險業者及政府機關樞紐，擴大農業保險涵蓋範圍，穩定農民收入。

陳吉仲表示，台灣農作物樣多量少、天災發生頻率高且損失幅度大，不易符合保險大數法則，為農業保險永續發展，規劃成立農險基金分擔保險人之危險，可在理賠較少年度將保費滾存，以因應大災年資金需求。在農業保險法立法進程中，感謝朝野立委一致支持，並促請行政部門逐年編列保險基金至100億元，宣示推動農業保險之決心。

陳吉仲指出，因應極端氣候加劇，為協助農民分散營農風險，政府近年來積極推動農業保險，目前已開辦25種品項、38張保單，保單類型分為商業型保單及政策型保單；政策型保單將由農險基金承擔100%風險，至於商業型保單則為80%，相較目前產險公司全數自行承擔，能有效分散及均化風險、提高與再保險人之議價能力，有利農業保險業務之穩健經營。

陳吉仲特別強調，農業保險覆蓋率由2017年度擴大推動時5.8％，至2020年提升為9.6％，在2021年5月推動豬隻死亡保險強制投保措施後，目前已達23.3％，為持續增加保險涵蓋範圍，對於種植面積最廣的水稻，除現行商業型水稻保險外，正在規劃自2022年1期作開始推出政策型水稻收入保險，分成基本保險及加強保險2種，基本保險全面納保且保費由農委會全額補助，損失超過2成即可獲得理賠每公頃1萬8千元，至於加強保險農委會將補助1/2保費，減輕農民負擔。另為簡化農民投保作業，已由農業保險基金建置投保資訊系統，協助農會加速投保作業進行。

農金局表示，農險基金揭牌，象徵農業保險邁入新的里程碑，將承擔起新時代重任，精進農委會「三保一金」農民福利措施，除了提供對「人」的保障，也經由農業保險延續到農民所耕作、養殖的「產物」，降低營農風險、保障農民收入，進而提高農業經營的韌度，促進農業永續發展。

(時報資訊)