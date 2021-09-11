【時報記者郭鴻慧台北報導】伊甸生醫專注三個生物製藥領域，包括為客戶提供合約製造代工服務(從細胞株開發到商業量產，並提供法規諮詢及送件服務、開發自有生物相似藥產品線，以及生物製劑新藥合作與授權。9月聘請李世雄博士(Dr. Steve Lee)為新任執行長與董事會成員。

作為美國BioGENEXUS, LLC的創辦人暨前執行長，李世雄博士開發顛覆性創新和突破性製造技術平台，同時提供全球生物技術諮詢服務。創辦BioGENEXUS前，李博士是印度製藥公司Dr. Reddy's Labs(DRL)Biologics生物製劑技術部門全球負責人和新加坡分公司執行長。該公司是亞洲領先生物相似藥廠之一，李博士負責四款商業生物製劑生產，並協助六款開發中之生物相似藥。在加入DRL之前，李博士是中國綠葉製藥集團生物製劑業務的全球負責人，該集團收購了新加坡政府創立的生技公司A-Bio Pharma，李博士當時為該公司執行長。

李世雄博士，對於生物製劑研究、生物製程開發、技術營運、業務發展、策略規劃和商業製造方面，有30多年傑出經驗。曾帶領美國和亞洲的生技新創與大型生物製藥集團轉型為高績效組織。李博士為台灣大學農業化學學士，密西根大學化學工程碩士，麻省理工學院生化工程博士。

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