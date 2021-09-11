颱風「璨樹」雖然減弱為中度颱風，暴風圈依舊逐漸進入恆春半島及東南部地區，除了出門在外要小心安全，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，摩羯座、射手座、雙子座的人在颱風天恐會面臨破財危機，必須謹慎守財，以免荷包大失血。

▍Top3 摩羯座

摩羯座的朋友心思細膩，喜歡未雨綢繆，因此他們容易在颱風來臨之前，提前採購一堆防颱的物資及泡麵，容易導致食物堆積如山，原本打算要在颱風天吃的東西，反而吃一個禮拜還吃不完，最終恐怕會造成浪費，更會讓錢包失血。

▍Top2 射手座

射手座的朋友天生愛玩，喜歡自由自在的生活，拒絕關在家沒事做，當颱風天不能出門時，一旦射手座的心情越悶，就會越想上網，倘若在滑手機時，出現購物廣告就會手癢下手，容易一時衝動亂血拼，購入一堆無用的物品。

▍Top1 雙子座

雙子座的朋友太貪玩，即使風雨交加也硬要出門，但他們卻容易在颱風天下大雨時破財，小孟老師表示，「颱風天不要出門，以免遇到摩托車拋錨，或者雨傘被吹壞要維修。」除此之外，也容易遇到原本要搭公車，卻因路上風雨強勁改搭計程車，進而花費更多錢的情況，也有可能只是走進路邊的商店躲雨，卻在不知不覺中買了一堆東西而失血，建議外出要小心謹慎。

(時報資訊)