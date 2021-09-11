【時報記者郭鴻慧台北報導】Delta變種病毒疫情肆虐全球，市場投資焦點很多都放在新冠病毒的解藥與疫苗，和製藥、生技等全球防疫產業上。其實醫療保健類股除了受惠人口老化、醫療創新等趨勢外，也潛藏眾多直接受惠後疫情時代的機會，包含遠距醫療、疫情檢測以及基因定序等。全球防疫產業短期仍將持續成為投資焦點，由於全球邁入高齡化社會、醫療保健需求將越來越旺盛，生技醫療業的營運可望繼續升溫。

近兩年全球面對新冠疫情的干擾，各國對疫苗、製藥防疫需求十分強勁，也推升防疫產業成為投資焦點，知名美國製藥商莫德納為第一大成分股，莫德納在7月21日列入標普500指數成分股，至上週五(9月3日)以來已上漲29.77%，今年以來股價也大漲298.87%，此外，ASTRAZENECA(AZN US)、BIONTECH(BNTX US)及NOVAVAX INC(NVAX US)等疫苗相關個股表現也很強勁。

群益NBI生技ETF(00678)基金經理人林孟迪表示，目前全球疫苗施打普及率持續推進，預估至2025年新冠疫苗市場規模將上看1,500億美元，在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗儼然成為剛性需求，連同周邊藥物、檢測等醫療資源需求同步升溫，相關廠商獲利具想像空間。

若以過往的歷史經驗來看，過去10年即使在景氣放緩，美國ISM製造業採購經理人指數走低時，標普500指數中的醫療保健類股相對標普500指數表現較佳，顯示醫療保健產業相對具備防禦特性。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，有鑑於拜登政府近期的政策態度，短期內應不會積極改革醫療體系，因此，在政治風險趨緩的環境下，未來醫療保健類股相對評價可望緩步回升，帶動相關題材表現。其中，受惠後疫情時代投資趨勢的高端醫療設備公司，或者營運態勢良好、獲利能力穩定的大型生技公司等。

(時報資訊)