在911事件20週年前夕，美國總統拜登今天呼籲全國團結一致，並稱團結是美國面對逆境時的最大力量。911事件發生在2001年9月11日，那次恐怖攻擊事件造成2977人失去性命。

在白宮錄製的影片中，拜登悼念在攻擊中逝去的生命，也撫慰數以千計的傷者，還有消防員、護理師，以其他許多在救援任務和漫長復原路上冒著風險和犧牲生命的人。

他也坦承「人性的陰暗面，即對美國穆斯林、和平宗教信仰的忠實追隨者所產生的恐懼和憤怒、怨恨與暴力」，削弱了美國人的團結，但並未將之破壞殆盡。

他說：「對我來說，這是911事件最重要的教訓，在我們最脆弱的時刻，在一切讓我們具有人性的來回拉扯中，在為美國魂所做的征戰中，團結是我們最大的力量。」

他強調：「團結並不意味著我們必須認同一樣的事，但我們得對彼此及這個國家有基本的尊重和信念。」

白宮在911事件20週年前夕釋出這段影片，而拜登也將造訪在911事件中遭到攻擊的3個地方。

拜登明天將與第一夫人吉兒（Jill Biden）前往紐約市、五角大廈、賓夕法尼亞州。在911事件發生時，兩架客機分別撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙塔，釀成2753人喪命，接著又有第3架被挾持的飛機撞上維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的五角大廈，而在乘客反抗下墜毀在賓州姍克斯維爾（Shanksville）的第4架遭劫客機，據信是要飛往美國國會大廈或白宮。

在拜登呼籲全國民眾團結一心，全美正因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延、強制打疫苗、投票與墮胎權等議題上的政治分歧而吵得沸沸揚揚。

美國聯邦調查局（FBI）資料顯示，在911事件後，針對阿拉伯裔美籍人士、穆斯林，和其他被認為是阿拉伯人或穆斯林的仇恨犯罪激增，儘管這些事件近年來有所減少，但數字從未回到911事件前的水平。

近期，美國的反猶太、反亞裔的歧視和仇恨犯罪都有增加的趨勢。

(時報資訊)