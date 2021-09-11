【時報記者王逸芯台北報導】5G時代來臨，數位工具與應用帶來便利的同時，實體店家需要具備數位轉型思維與發揮創意，才能跟上趨勢脈動帶動商機，宜蘭市公所與國眾電腦、宏昌電腦、台灣大、葛瑪蘭客運及英特拉金融科技等業者共同合作，以推動宜蘭智慧觀光為目標，發展六項在地5G智慧創新應用服務，協助宜蘭市在地店家數位能力提升，提供來訪宜蘭民眾使用5G智慧導遊與智慧導購等服務，結合5G Wifi熱點、AI虛擬店員、線上直播、VR導覽、宜蘭好物集點商城等創新應用，希望藉此復甦活絡疫情期間地方商機。

台灣大商務長吳傳輝表示，台灣大深耕智慧城市，優化5G上網環境，提供高品質、高服務廣度的行動上網網路涵蓋率，在良好基礎建設上，此次與國眾電腦合作，在宜蘭市設置6處5G Wifi熱點，2處行動熱點，提供來訪宜蘭遊客充分運用，遊客可以透過台灣大5G通訊，體驗沉浸式VR實境、4K即時影音直播，直播影片即時回放等應用，享受客製化即時導遊、導覽、導客、導購一站式多元互動整合服務，隨時線上體驗在地景點、深入了解宜蘭市在地精選店家，協助打造智慧城市。

國眾電腦湯惠剛資深副總表示結合5G大頻寬、低延遲、高速率、媒體影音串流順暢與應用互動性廣泛等優點，能夠帶動觀光產業的正向循環，本計畫以「實現5G智慧觀光應用」為目標，與在地輔導經驗紮實豐富的宏昌電腦共同推動，深化在地店家創新能量，驅動產業特色應用發展，以「網紅x社群x直播x電商平台」的新媒體商業模式讓民眾容易使用在地5G多元應用服務，提升對宜蘭的好感度及黏著度，吸引更多遊客來宜蘭市體驗與觀光消費。

5G智遊蘭陽勁好行服務推廣計畫以智慧觀光創新應用服務為核心，串聯宜蘭市在地店家，提供跨領域輔導機制，引導店家共同發展在地5G多元應用服務，並加速發展5G創新服務應用商機，民眾可以上「5G蘭陽勁好行」粉絲團觀看線上直播應援支持店家，就有機會取得在地店家優惠券，期待未來，透過5G創新應用服務行銷推動下，將宜蘭在地好物推廣到全台各地，吸引更多遊客來宜蘭市體驗與觀光消費，驅動地方經濟發展。

(時報資訊)

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