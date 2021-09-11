11日是美國911事件20週年，大陸環球網11日刊出中國人民大學國際關係學院教授金燦榮專訪。他說，後911時代，美國「全政府對華」，雖然主觀上把中國當第一對手，但其實客觀上掣肘挺多，很難做到全力以赴對付中國。

金燦榮分析，拜登在阿富汗撤軍時辯稱，撤軍目的之一是為更集中精力應對中俄挑戰。其實，美國內部在2010年前後，就有這種聲音了，在反恐有點進展後，美國就有人說要轉向大國競爭。

但真正把大國競爭放到反恐之前，是2017年12月18日，美國國防部發表4年一度的《國家安全戰略報告》，明確把大國競爭放到首位，其中點名了中俄，中國還被放在了俄羅斯之前。所以應該說從2017年底開始，大國競爭就重新成為美國戰略頭號任務。

金燦榮說，此次阿富汗撤軍，美國也扯上中國。從美國戰略角度來講，這個思路是對的，但是作用存疑。因美國在阿富汗戰爭投入資源很有限，20年花2.2兆美元，一年就是1000多億美元，實際上美國省出這一點資源對大國競爭意義不大。

另外，由於阿富汗重建失敗，撤軍狼狽，美國在盟友、在美國內部信心受到打擊。所以，可以聽他這麼一說，但實際效果上，這對中美未來博弈，對以後俄美博弈影響很小，不宜誇大。

金燦榮強調，美國要維持「老大」地位並不容易，雖然主觀上把中國當第一對手，想全力以赴對付中國，但其實客觀上他掣肘挺多，很難做到全力以赴對付中國。

金燦榮覺得，應對美國戰略調整，中國首先還是好好發展自己。目標很簡單，超越自己。具體而言，在政治上優化中共的領導、加強法治、提升國家治理能力；經濟上進行產業調整，促進科技進步，搞好教育。此外，也要處理好其他一些問題，比如社會公正、環境保護等。

國際上，中國要承擔國際責任，推進人類命運共同體建設。盡量跟西方，尤其是跟美國要做到鬥而不破，在第三世界廣交朋友。國內和國際都理性、穩健應對，中美博弈他個人是有信心的。

(時報資訊)