因應璨樹颱風可能帶來強風及豪雨，科技部新竹科學園區管理局於11日上午8時成立園區救災及復建應變中心，要求各組室確實督導做好各項防颱措施，尤其是各工程工地、路樹、管溝排水巡查等，並應全面待命戒備以迅速掌握所轄各園區災情並妥善處理，另園區保警中隊及園區保全也加強戒備及巡邏，如有狀況立即通報應變中心處理。

依颱風潛勢預測指出，其暴風圈範圍即將影響台灣北部地區，竹科管理局已事先實施下水道疏通、入水口之清理、路樹固定及池體水位調降等防颱措施，並備妥沙包、抽水機、電鋸及貨車等救災應變設備，及人員隨時待命。另已與台電公司、自來水公司相關人員保持聯繫，以確保園區水電可正常供應。

颱風期間，竹科管理局呼籲園區各住戶及廠商應做好相關防颱準備並先行儲水，並儘量避免將車輛停靠於行道樹邊，以免因樹倒遭致損壞，另如有工地要特別注意施工架固定及排水疏通。

在璨樹颱風救災及復建應變中心成立期間，園區內廠商如有任何災情通報或需請求支援，請撥竹科24小時緊急通報專線(03)5776666、5772554、5785536、5785909，或值勤手機0965-335217、0965-335219及電子郵件信箱[email protected]。

(時報資訊)