後疫情時代，儘管營建成本高漲、政府出手打房，鑫龍騰開發（3188）在近(8)日公告再砸下10.34億元，買進位於高雄華夏路與重信路交叉口停業1年多的「御花園KTV」舊址517.48坪「商四」土地，每坪高達200萬元，顯然看準高雄市左營高鐵生活圈後市看漲，也創下左營區土地交易新高點。

對於建商此舉大動作獵地，臺南市不動產估價師公會估價師林利州表示，高雄市左營區福山段土地，屬第四種商業區土地，法定建蔽率60%，法定容積率630%，另加上危老獎勵等至少20%容積獎勵，允建容積率高達756%以上。依據調查該地區市場分析，此基地地點附近區域大樓新建案單價開價已經來到已站穩每坪30萬元，並上看4字頭，且該建商布局深耕該區已久，購地建商也在附近預售「鑫高鐵3期」建案，應該是經過專業市場資訊分析，所以會出現此一購地價格，並不感到意外。

高雄市估價師公會估價師黃志遠分析，從成本面計算，公告土地購地成本約10.37億，若參考購地建商於鄰近推案完銷建案推估計算，本基地銷售建坪約可達8700坪，建物造價(含規劃設計等及其他成本)每坪約15萬元，建物成本約13.05億，購地推案總成本約合23.42億元，分析建商推案獲利情形，若以鄰近新銷售建案每坪單價約34萬元價格換算，獲利26.3%，若每坪行情來到38萬元，獲利則突破40%，來到41.16%。

臺南市不動產估價師公會推估建商推案獲利情形

中華民國不動產估價師公會全聯會理事陳碧源指出，理論上，在實價登錄2.0後，在內政部及中央銀行持續注意房價上漲及銀行融資情形下，建商在投資巨額資金及銷售、房價漲跌，已有一定風險，購地必須考量一定的獲利水準。唯近期因後疫情時代，似乎通膨超乎預期，特別是中南部之前傳出電子廠建廠搶工人，導致營建成本高漲，房價變得易漲難跌。而本案土地有危老容積獎勵加持，研判建商仍尚屬有利可圖下，因此大膽下手。

(時報資訊)

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