【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)8月營收創單月歷史次高，以財測估算，9月營收須達425億元就可以達陣財測，法人圈則預估，聯發科第三季達陣財測應該不難，聯發科也看好全年營收成長將逾45%，法人甚至看好在手機、非手機市占率穩定成長下，全年營收成長率有機會逾5成，且隨著產品全面升級，毛利率、營業利益率也將維持上升走勢。

聯發科8月營收428.08億元，月增加6.07%，年增加30.85%，寫下單月歷史次高；累計今年前8月營收3168.54億元，年增68.65%，並創立歷年同期新高。以聯發科第三季財測來看，美元兌新台幣匯率1比28元計算，營收約1257~1319億元、季增加0~5%，毛利率目標44.5~47.5%之間。聯發科累計7月、8月營收合計為831.68億元，換句話說，聯發科9月營收須達425億元，方可以達到第三季財測預估，法人圈則預估，聯發科第三季達陣財測應該不難。

儘管市場對大陸5G智慧型手機需求疑慮加深，但聯發科憑藉具競爭力的產品與更堅強的供應鏈支援，以及即將端出的旗艦天璣2000，將有利於聯發科擴大整體市佔率。目前聯發科期望以採用台積電(2330)4奈米製程的天璣2000擴大明年在5G旗艦機種(售價人民幣4000元以上)的市佔版圖。

聯發科也持續看好今年全球5G智慧型手機出貨將超過5億支的看法，同時，也預期營收年增逾45%的目標，法人甚至看好成長率將達53%，並估計5G相關業務目前約貢獻聯發科整體營收的35~40%(手機業務佔總營收的57%)，且明年聯發科的市佔率將穩步上升。

除手機業務業績亮眼外，聯發科的物聯網、運算與ASIC(特殊應用IC)業務等也十分強勁，動能主要來自於Wi-Fi6產品升級、大尺寸平板電腦、TWS(真無線耳機)與藍牙平台，另外，PMIC(電源管理IC)也因5G智慧型手機與工業、汽車等各式應用，需求全面走強。

法人表示，儘管聯發科2022年來自高通的競爭可能加劇，但聯發科的5奈米和4奈米SoC應可於2021年下旬開始量產，並於明年順利切入旗艦機種的供應鏈，再加上產品全面升級，有助於毛利率與營業利益率將維持上升走勢。

(時報資訊)

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