強烈颱風璨樹逐步進逼，東部地區首當其衝，台電表示，目前已安排含承攬商在內超過6千名搶修人力待命，如遇災情引發停電，將隨時視風雨情況出動搶修。此外，包括搶修車輛與機具等設備亦已盤點備妥，資源充足無虞。針對易因道路中斷與外界斷聯的地區，台電也提早派員進駐，設備亦運入，以利緊急搶修。

台電說明，面對颱風即將來襲，台電盤點人力及設備資源，包含承攬商在內，可動員搶修人力超過6千4百人，搶修車輛超過2千8百輛，各類搶修設備包括發電機、挖土機及鏈鋸超過1千6百台。搶修人力將視災情狀況隨時調整。

台電進一步說明，此次颱風直衝東部而來，面對宜蘭、花蓮、台東地區及山區可能因道路中斷成為孤島，與外界斷絕聯繫，造成人員進出不易，台電已提早將搶修器材備妥，預先運入這些區域，並且派員進駐，以利後續搶修工作。

台電表示，每年颱風季來臨前台電均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點，設施的檢查，以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。

台電也呼籲民眾加強防颱，例如固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電。若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

(時報資訊)