美國8月就業成長放緩，加上Delta變種病毒來勢洶洶，似乎影響美國經濟復甦腳步，但多數經濟學家預期年底前縮減購債計畫可望如期進行。華爾街日報報導，聯準會（Fed） 官員將在9 月21、 22 日的決策會議上達成共識，並於11月開始減少購債（Taper）。

知情人士透露，Fed已經不太可能在 9 月縮減購債，不過主席鮑爾可能利用9月21、22日的決策會議拋出訊息，暗示 Fed準備在11月2、3日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上啟動縮減購債，直到2022年中完全退場，並為未來升息鋪路。

上周五，8月非農就業數據意外爆冷，就業人口僅增加23.5萬人，遠不如市場預期的增加73.3萬人，創今年1月以來最小增幅。這份非農報告數字曝光後，華爾街幾乎一致認為Fed於9月減債可能性很小。

然而本周多位聯邦準備銀行總裁公開談話，支持今年縮減大規模的資產購買。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特（Loretta Mester）周五指出，8 月非農就業報告不會改變他的看法，並認為今年開始減債、明年上半年逐漸退場是合適的。

聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）接受金融時報訪問時表示，Fed要盡快開始縮減購債，市場不應以一份就業報告就引發擔憂。

紐約聯準銀總裁威廉斯（John Williams），周三提到，目前通膨已達標，8月就業降溫可能跟疫情有關，但今年整體勞動力市場仍相當穩健，他關注的是全年就業情勢而非單一月份變化。威廉斯指稱，假使經濟持續改善，今年開始放慢購債步伐就可能合適。

(時報資訊)