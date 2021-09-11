據美國之音報導，白宮表示，美國總統拜登於北京時間10日和中國國家主席習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查一事。

「他們確實討論了一系列跨國議題，包括COVID-19，而瞭解它的來源當然是本屆行政當局的一個首要關注點，」白宮新聞秘書莎琪在美東時間星期五(9月10日)的例行記者會上說。「是的，提出了這個話題，但我不會談更多的細節。」

上個月，美國情報界的一份報告說，他們在新冠病毒究竟是自然產生還是從中國實驗室洩露的問題上仍然沒有達成結論性的共識，拜登表示將繼續向中國政府施壓以尋求答案。拜登當時在一份聲明中說：「時至今日，即使這次疫情造成的死亡人數繼續上升，中華人民共和國仍繼續拒絕要求透明度的呼聲並隱瞞信息。」

北京不承認不配合國際調查。中國政府一方面反對病毒由實驗室洩露的說法，另一方又試圖把疑點引向美軍實驗室。

拜登和習近平星期四歷時90分鐘的通話是兩位領導人七個月來的首次會談。目前兩個關係冷淡。

一名美國官員星期四對路透社說，拜登沒有計畫提出假如北京在病毒溯源調查或其它一系列問題上不合作時，美國將施加什麼報復或讓中國付出什麼代價的前景。

中國官方新華社報導，習近平對拜登說：「在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復蘇以及重大國際和地區問題上的協調和合作。」

莎琪形容說，這次通話是禮貌和坦率的，而不是指手畫腳或居高臨下，通話的意圖在於維持兩國溝通渠道的暢通。她說，討論的話題包括了氣候和人權，此外，雙方還討論了經濟問題，但這不是通話的「主要部分」，「這不是一次意圖在於產生最終結果的通話。」

(時報資訊)