【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透援引消息人士報導，美國衛生部門高層認為輝瑞與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，可能會在10月底以前獲准用於5至11歲兒童。

這個時間點是基於美國衛生部門預期輝瑞將在本月底前獲得足夠的臨床試驗數據，向食藥管理局（FDA）申請該年齡層的新冠疫苖緊急使用授權（EUA）。

官員們預期在輝瑞提交EUA申請後的3周之內，食藥管理局就可以決定該疫苗對年幼兒童是否安全有效。

在近幾周來Delta變種病毒導致新冠疫情急升之際，數百萬美國人正引頸期待監管機關是否批准為年幼兒童接種新冠疫苗，尤其是那些孩子開始上學的父母。

一名消息人士透露，美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周五在美國國立衛生研究院（NIH）的線上大型市政會議上概述了這個時間表。

佛奇在會議上表示，如果輝瑞在9月底前提交EUA申請，且數據確實支持該疫苖的使用，「那麼到了10月，也就是10月的頭幾周」，輝瑞的產品可能準備就緒。

另一名知情人士表示，食藥管理局對輝瑞疫苖獲准用於5到11歲兒童的預測時間也差不多。

此前，包括佛奇在內等聯邦衛生官員曾表示，食藥管理局可能會在11月或更晚才做出這個決定。

消息來源並透露，佛奇認為莫德納收集和分析其5至11歲兒童接種試驗數據的時間可能比輝瑞多出3周時間，他估計莫德納疫苖能否用於這個年齡層的決定可能約在11月出爐。第二名消息人士則表示，佛奇對於莫德納通過這個EUA的時間點似乎「樂觀一些」。

輝瑞、莫德納和美國國立衛生研究院官員尚未對此消息發表評論。

輝瑞此前曾表示將在9月備好5至11歲兒童接種其新冠疫苖的臨床數據，並在不久後提交EUA申請。莫德納周四向投資人表示，其兒童研究數據預計在年底前公布。

(時報資訊)