金融業今(2021)年很神，八家金控及六大壽險公司賺很大，讓許多存股族心動不已，想要跳進去買。但存股達人-股市小黑認為，今年全球股市大好，也讓金融業投資收益獲利滿滿，但明年是否能繼續維持此榮景，尚不可知，因此建議，選股仍是要回歸公司本業的業績才是王道，股價方能處於長線波段的穩健軌道，也較適合存股。

今年美股及台股頻創新高，使得金融業投資收益豐碩，賺進了許多資本利得及現金股利，國內金控及壽險公司可以說是大豐收，獲利表現亮麗。國壽、富邦、南山、新壽、中壽及台壽等六大壽險公司，前八個月稅前獲利突破3千億元，創下史上紀錄。此外，15家金控中，包括富邦金、國泰金、開發金、新光金、台新金、華南金、元大金、日盛金等八家金控，今年前八個月的獲利亦已超車去(2020)年整年表現，其中國泰金、富邦金、新光金等三家金控獲利，多來自於旗下壽險子公司的挹注。

也因金融業超棒的獲利，股市小黑最近收到了很多網友的提問，現在是否可以買進金融股。股市小黑認為，新冠疫情影響，全球大撒錢的救市措施，讓熱錢湧入股市，所以，今年各金控獲利普遍比去年好，尤其是前幾名獲利的金控，靠投資還撈獲利。也因此，不少人看到金融業獲利成長，就覺得心動，很想買這些獲利增加的金融股，到處詢問別人意見。

他表示，亂聽別人的建議，容易因倖存者偏差 而有錯誤觀念，還不如自己做功課，將各種未來可能出現的風險納入評估，再決定何時要買進金融股。

就目前現況，他分析未來金融股的走勢機率，首先是最佳情況(機率小於50%)：明(2022)年股市依然延續榮景的話，金融業可以繼續靠投資大賺，而且公司沒有遇到其他倒楣事情，獲利依然可以維持年增，這樣股價不會創新高也難。

二是一般情況(機率大於50%)：明年若因為熱錢回收，導致股市淘金不順，無法額外挹注太多獲利，回到過往投資獲利水準，而且公司沒有遇到其他倒楣事，明年公司獲利難以維持年增，除非是投資外的業務能挹注更多獲利。因此，股價正常要慢慢修正，回到之前運行的長線波段軌道。

三是最差情況(機率低於50%)：像今年因為投資獲利大賺的情況已經不復在，加上公司碰上倒楣事，例如呆帳大增、重大的內控疏失導致損失，又或者證券公司本來因政策利多，讓交易獲利熱絡，增加獲利，之後政策更迭，使得交易冷清、獲利銳減等等，如此一來，整體獲利可能大不如前，與前一年相比，更令人不忍卒睹，這時候股價會如何走，不言而喻了。

總之，他認為，隨著全球逐步縮減QE，回收熱錢，恐將讓股市降溫不少，也因此，金融業想要像今年靠著股市大好而狂賺，機率不高，所以建議想要選擇金融存股標的，還是要看該公司的本業經營，具有長期穩定的收益，才比較適合存股。

(時報資訊)

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