【時報-台北電】據大陸商務部消息報導，大陸外貿韌性較足、增長較快、快中趨穩、穩中向好。以人民幣計(下同)，1-8月進出口、出口、進口金額分別為24.78、13.56、11.22萬億元，創歷史同期新高。8月當月，進出口、出口、進口金額分別為3.43、1.9、1.53萬億元，創單月新高。主要特點如下：

一是增速仍維持在較高水準。1-8月，進出口延續了去年第4季以來的高增長勢頭。從同比看，進出口、出口、進口分別增長23.7%、23.2%、24.4%，均為10年來同期最高水準。從兩年平均增速看，進出口、出口、進口分別增長10.8%、11.2%、10.3%，保持了兩位數的增長。

二是貿易結構持續優化提升。與新興市場合作更加緊密，對新興市場出口占比提高1個百分點至49.8%，拉高整體出口增速12.5個百分點。出口繼續向價值鏈高端攀升，機電產品出口增長23.8%，占比提升0.3個百分點至58.8%。手機、電腦、汽車出口分別增長9.2%、12.7%、111.1%。民營主體競爭力不斷增強，出口增速高於整體5.1個百分點，占比提升2.2個百分點至57.1%，拉高整體出口增速15.5個百分點。貿易自主發展能力提升，一般貿易出口增長26.3%，占比提升1.5個百分點至61.2%。

三是外貿創新發展能力逐步增強。大陸商務部會同各地方、各部門認真落實《關於加快發展外貿新業態新模式的意見》，推動各類業態融合發展，外貿功能集成聯動。各部門累計出台近200項改革措施，持續為新業態新模式鬆綁賦能。1-6月，跨境電商出口增長44.1%。1-7月，市場採購貿易方式出口增長41.6%。外貿綜合服務企業超過1500家，海外倉數量超過1900個、面積超過1350萬平方米，建成保稅維修項目約130個。

四是對大陸國民經濟發展貢獻突出 有力拉動經濟增長。上半年，出口增量佔GDP增量的比重達27.9%，創10年來新高。積極擴大進口，服務大陸國內大循環，有力保障經濟發展、產業轉型和消費升級。促進區域協調發展。加工貿易梯度轉移取得積極成效，上半年大陸中西部地區加工貿易出口占比較去年同期提高2.5個百分點至27%，一批計算機、智能手機、半導體等加工貿易產業集群在中西部抱團發展。穩崗就業作用凸顯，1-8月新增備案登記的外貿經營者12.73萬家，跨境電商等新業態帶動一大批小微主體成為新型外貿經營者，拓寬了社會靈活就業渠道。貢獻稅收收入。前7個月，進出口環節稅收1.2萬億元，佔大陸全國稅收收入的10.2%。

大陸商務部外貿司負責人談2021年1-8月外貿運行情況表示，當前，世界格局深刻變革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦，廣大外貿主體仍面臨海運物流不暢、部分原材料價格較高等挑戰。接下來，將繼續圍繞服務構建新發展格局，重點做好穩增長、促創新、保暢通、擴合作等工作，著力辦好第四屆進博會、第130屆廣交會，加強跨週期調節，努力使外貿保持在合理區間，為大陸國民經濟穩定發展和世界經貿復甦繼續貢獻力量。（編輯整理：葉時安）

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