【時報記者任珮云台北報導】本周投信急行軍，出脫上市個股，拉抬OTC小型股準備季底作帳行情。據統計近一周，投信在OTC買超前10大個股包括世界(5347)、漢磊(3707)、元太(8069)、合晶(6182)、朋程(8255)、晶宏(3141)、環球晶(6488)、大田(8924)、光洋科(1785)、晶焱(6411)。

法人分析，雖然9月23日FOMC會議在即，但8月非農就業數據不佳，本次會議宣布QE Taper機率不大，故下次會議11月3日才會宣布QE Taper，風險承受度較高的投信基金傾向在上櫃族群展開季底作帳行情。

三大法人動向方面，本周反而轉為外資買、內資賣的局面，本周外資持續加碼買超台股276.73億元，反觀自營商與投信法人分別賣超台股72.12億元與25.66億元，三大法人合計買超178.95億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析，大盤已經連續13個交易日成交金額低於4000億元，周四與周五皆不到3000億元，本周四成交金額甚至回落至2469.15億元，為2020年12月26日以來最低，顯示指數逢高之後，市場觀望心態濃厚，使得資金動能再度下滑；不過即使遇到解套賣壓，指數仍守穩半年線之上，預期大盤將處於高檔震盪格局。

葉獻文進一步表示，隨著中秋長假將至，全球有生產與消費受疫情遞延等雜音不斷，節氣變盤之說再度甚囂塵上，但根據歷史數據統計自2006年以來，台股在中秋假期過後續揚機率較大，中秋後1日至後10日指數的平均上漲機率高達70%至85%，而各產業中，又以半導體類股的表現最為突出。

(時報資訊)

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