【時報-台北電】據新華網報導，據第九屆中國(綿陽)科技城國際科技博覽會成果發佈會介紹，本屆科博會集中簽約項目194個，簽約金額873.09億元人民幣，其中5億元人民幣以上項目55個。
本屆科博會於9月8日至10日在綿陽科技城舉行，以「創新引領·科技賦能·合作共享」為主題，12位兩院院士、200餘位專家學者和重點企業代表，圍繞航天科技、新材料、新型顯示、區域協同創新、人工智能等領域開展討論。匈牙利作為主賓國參會參展。
科博會延續了線上「雲展館」的形式，展出來自14個國家和大陸國內21個省市577家企業和單位的2200餘件展品，科技自主創新展品集中亮相。截至9月10日11時，線上累計觀展人數達235.26萬人。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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