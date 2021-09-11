特斯拉近期在大陸頻繁漲價，特斯拉官網11日顯示，大陸Model Y Performance高性能版車款價格已上調人民幣（下同）1萬元，調整後車輛起售價為38.79萬元，標註預計在第四季開始交車。

據官網資訊，特斯拉Model Y標準續航版和長續航版售價保持不變，分別為27.6萬元和34.79萬元起。而特斯拉則是剛在10日為Model Y全驅長續航版提供1.41萬元的加速升級包。

近日特斯拉在大陸上調多款車型價格，雖然在7月30日將Model 3 標準續航升級版的價格下調1.5萬元至23.59萬。但隨後在8月4日，Model S長續航版售價調漲3萬元至85.999萬元。Model X長續航版價格也漲價3萬元，調整至90.999萬元。

(時報資訊)