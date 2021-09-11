特斯拉近期在大陸頻繁漲價，特斯拉官網11日顯示，大陸Model Y Performance高性能版車款價格已上調人民幣（下同）1萬元，調整後車輛起售價為38.79萬元，標註預計在第四季開始交車。
據官網資訊，特斯拉Model Y標準續航版和長續航版售價保持不變，分別為27.6萬元和34.79萬元起。而特斯拉則是剛在10日為Model Y全驅長續航版提供1.41萬元的加速升級包。
近日特斯拉在大陸上調多款車型價格，雖然在7月30日將Model 3 標準續航升級版的價格下調1.5萬元至23.59萬。但隨後在8月4日，Model S長續航版售價調漲3萬元至85.999萬元。Model X長續航版價格也漲價3萬元，調整至90.999萬元。
(時報資訊)
34607.72
-271.66(0.78%)
04:56
4458.58
-34.70(0.77%)
04:56
15115.49
-132.76(0.87%)
05:16
3416.66
+25.82(0.76%)
05:16
30381.84
+373.65(1.25%)
09/10
3125.76
+11.06(0.36%)
09/10
26205.91
+489.91(1.91%)
09/10
3703.11
+9.98(0.27%)
09/10
14771.87
+73.34(0.50%)
09/10
7029.20
+4.99(0.07%)
09/10
6663.77
-20.95(0.31%)
00:05
15609.81
-13.34(0.09%)
09/10