【時報-台北電】據人民日報報導，2021世界機器人大會10日在北京開幕，本屆大會以「共用新成果、共注新動能」為主題，得到20家國際機器人機構支持，300餘位國內外頂尖科學家、企業家代表參會。與往屆相比，本屆大會國際嘉賓規格更高、主題演講內容更精、創新技術產品更尖端。
有110餘家企業的500多款產品參展。在本屆世界機器人大會上參展商紛紛表示，上半年一系列的大陸國家支持政策和整體環境，讓機器人產業有了迅猛發展，企業從中得到了很大的發展空間和機會。同時參會專家也表示，預計大陸機器人產業全年增速將超過30%。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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